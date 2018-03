Desempregado é preso por tráfico de drogas no São Benedito

A PM (Polícia Militar) de Americana prendeu em flagrante um homem acusado de tráfico de drogas no bairro São Benedito. A ação ocorreu na noite deste sábado, na esquina das ruas Aristodemo Ardito e Lila Maria Drein Gomes. O desempregado M.S.L. carregava porções de cocaína, maconha e crack numa mochila no momento da abordagem. Com ele, a polícia encontrou mais de R$ 500 em dinheiro.

De acordo com informações da Força Tática, a equipe estava em patrulhamento pelo local – que já é um local conhecido de venda de drogas –, e avistou o desempregado. O homem, por sua vez, ao perceber a presença da viatura policial, tentou fugir do local correndo até um matagal próximo. Ele, no entanto, foi capturado pela polícia.

Em revista, a PM encontrou cinco porções de cocaína, um rádio comunicador e R$ 115 em dinheiro no bolso da bermuda. Numa mochila que o desempregado carregava, os policiais encontraram mais 387 porções de cocaína, 105 de maconha, 13 pedras de crack, um capuz estilo balaclava, um celular e R$ 400 em dinheiro. Ele confirmou aos policiais que estava no local vendendo os entorpecentes e que, em casa, possuía mais R$ 450, fruto da venda das drogas, escondidos num colchão.

O desempregado foi preso em flagrante e não possui antecedentes.