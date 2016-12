Desempregado é preso com 75 microtubos de cocaína

O desempregado H.F.V.M., de 24 anos, foi preso por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (29), em Americana. Na casa dela, a PM (Polícia Militar) encontrou 75 microtubos de cocaína escondidos dentro de um cesto de roupas.

Por volta das 17h20, policiais receberam uma denúncia anônima informando que o desempregado estava vendendo entorpecentes. Os PMs iniciaram um patrulhamento e conseguiram localizar o suspeito nas proximidades de uma área verde no bairro Parque da Liberdade.

Ao ser abordado, H.F.V.M. negou o tráfico de drogas e disse que morava com sua mãe, na Rua Serra Estrela do Norte. Uma equipe foi até o local, porém, a mãe do suspeito informou que o filho não residia com ela. A mulher informou que o rapaz era casado e morava na Rua Serra do Mar.

Então, os policiais foram no novo endereço, onde encontraram 75 microtubos de cocaína, pesando 55,5g, escondidos dentro de um cesto de roupa, que estava próximo da cama do casal. No imóvel, os PMs também localizaram 36g de embalagens plásticas e mais 250g de microtubos vazios.

O desempregado disse aos policiais que um homem, não identificado, tinha pedido para ele guardar os entorpecentes e os materiais em troca de R$ 300. Ele foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, onde ele foi autuado em flagrante e, depois, conduzido para a Cadeia Pública de Sumaré.

