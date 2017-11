Derrubada do feriado aguarda sanção de Omar

Em uma sessão quente e marcada por intensos protestos, a Câmara de Americana aprovou nesta quinta-feira o projeto da prefeitura que altera o feriado do Dia da Consciência Negra do dia 20 de novembro para o terceiro domingo do mês. A polêmica medida, que chegou em regime de urgência na semana passada, foi aprovada nas duas votações por 10 votos a 8, e deve ser sancionada pelo prefeito Omar Najar (PMDB) nos próximos dias para valer. A Unegro (União de Negros por Igualdade) afirmou que buscará na Justiça derrubar o projeto ainda este ano.

Cerca de 250 pessoas acompanharam a sessão. Manifestantes contrários à mudança chegaram a xingar a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), que defendia a alteração, e alguns vereadores de racistas.

Foram distribuídas 200 senhas para acesso ao plenário e algumas pessoas ficaram do lado de fora. Com berimbaus e tambores, os manifestantes favoráveis à manutenção do feriado dividiam os espaços com empresários e comerciantes, e cada grupo aplaudia e vaiava conforme os argumentos dos vereadores eram apresentados.