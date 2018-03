Dentista e músico, José Vitório Gasparini morre aos 56 anos

Foto: Divulgação

Morreu nesta quinta-feira (22), aos 56 anos, o dentista e músico americanense José Vitório Gasparini. Ele começou a passar mal durante atendimentos realizados na sede de Americana da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, foi encaminhado a um hospital, mas morreu. Ele deixa dois filhos e está sendo velado na Saudade. O sepultamento está marcado para o mesmo cemitério, às 15h.

De acordo com a secretária Rose Rocha Mendes, que trabalha na Associação, Gasparini acompanhava outro dentista na realização de um curso sobre implantes. Ele realizava atendimentos a pacientes logo após o almoço quando começou a passar mal, por volta das 15h. Sua pressão foi medida e, como estava alta, o dentista foi levado ao hospital, mas acabou morrendo. O curso e as demais atividades da Associação previstas para esta sexta-feira (23) foram suspensas, segundo Rose.

“Ele era membro da associação há mais de 20 anos. Era uma pessoa muito alegre, brincava com todos”, contou a secretária. Gasparini completaria 57 anos no domingo, dia 25 de março. O dentista, que morava no bairro Jardim São Paulo, era também integrante da banda “Os Impossíveis”.