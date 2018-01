Delator confirma pagamentos de propina a sargento da PM

Conforme o LIBERAL revelou em novembro, de acordo com o MP, o sargento assessorava Alexandro “quanto à necessária segurança para execução de seus crimes”. Em pelo menos três casos, a ajuda fica evidente, segundo as investigações.

Em um depoimento dado à Promotoria, no dia 13 de dezembro, como parte da delação premiada firmada com o MP, Alexandro afirma que pagou ao policial, em três ocasiões, valores que somaram R$ 13 mil. O dinheiro era sacado da conta de um familiar, segundo ele, e entregue em envelopes para o sargento, que foi preso pela Operação Fusca Amarelo.

Uma delas diz respeito ao repasse de informações sobre carros do serviço velado de investigação da polícia. Em outra ocasião, durante detenção de um suspeito de receptação de veículo, surgiu a informação de que o carro havia sido comprado do irmão de Alexandro. O sargento Moura, que participou da ocorrência, ligou para o comerciante e sugeriu que ele avisasse o irmão para fugir, segundo as investigações.

No terceiro caso apontado pela Promotoria, após a detenção de dois funcionários de Alexandro, transportando peças sem identificação, o sargento avisou o comerciante para evitar falar ao telefone.

Alexandro afirmou a Promotoria que “imaginava” estar sendo investigado, mas que a informação não havia sido passada pelo sargento. “Eu acho que ele não tinha conhecimento que tinha investigação”, declarou o comerciante.

Após firmar o acordo, Alexandro, que estava preso no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana, foi solto. “A defesa fará apontamentos somente após a instrução processual, já que algumas ponderações sobre o acordo de colaboração premiada firmado entre com o Ministério Público ainda estão sujeitas à análise judicial”, comentou o advogado do comerciante, Dinael de Souza Machado Junior, responsável pela negociação da delação.

O LIBERAL não conseguiu contato com a defesa do sargento Eduardo de Moura. O policial militar foi denunciado pelo Ministério Público pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva. O caso, entretanto, deverá ser analisado pelo Ministério Público Militar e pela Justiça Militar.

Em novembro, a defesa do policial apresentada à Justiça alegava que não havia provas que o conectassem à organização criminosa, mas sim de que ele promovia uma investigação e não atrapalhava a apuração.