Decisões judiciais dificultam pagamentos na VCA

Mesmo após a interrupção do serviço da VCA – que fez seus funcionários serem contratados pela VPT (Viação Princesa Tecelã), que assumiu as linhas – os coletivos haviam ficado na garagem da empresa, na Avenida Paulista.

Um “conflito” entre duas decisões judiciais – uma trabalhista e outra cível – dificulta o recebimento das verbas rescisórias e demais dívidas trabalhistas por parte dos ex-funcionários da VCA (Viação Cidade de Americana). Os 34 ônibus da empresa, ex-concessionária do transporte público na cidade, foram removidos em agosto pelo sindicato dos condutores após decisão da Justiça do Trabalho. A medida era uma forma de garantir o pagamento das dívidas trabalhistas. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Entretanto, em agosto, a Justiça do Trabalho determinou o arresto dos ônibus como forma de garantia das dívidas trabalhistas, a pedido do sindicato, que alegou que o montante passa dos R$ 6 milhões, para cerca de 200 funcionários. Desde então, os ônibus foram levados para um pátio desativado no Jardim Boer.

Enquanto os ônibus estavam já removidos pelo sindicato, entretanto, a Justiça Cível mandou, na semana passada, apreender os ônibus, dessa vez a pedido do Banco Luso-Brasileiro, sob a alegação de que eles foram dados como garantia pela viação Rápido Sudeste, de Limeira, para obter empréstimo de R$ 4,5 milhões, em fevereiro de 2012, quando as duas empresas pertenciam ao mesmo empresário. O acordo não foi cumprido e a dívida, atualmente, passa de R$ 2,4 milhões, segundo a ação.

Foi concedida liminar – decisão temporária – para a apreensão, mas os ônibus já não estavam mais na garagem da VCA. Nesse meio tempo, o sindicato fez uma petição no processo cível pedindo que a Justiça revisse a decisão, alegando que a Justiça do Trabalho havia determinado que os ônibus fossem garantia do pagamento dos trabalhadores.

Os advogados do banco se manifestaram contrariamente e apresentaram documentação apontando que os ônibus haviam sido alienados como garantia da dívida anteriormente. O banco também informou nesta segunda, à Justiça, o endereço onde os coletivos poderiam ser encontrados, e, então, houve decisão favorável. No final da tarde, uma oficial de Justiça chegou ao pátio, e uma empresa deu início à remoção dos ônibus.

PREOCUPADO

O sindicato ainda pode tentar reverter a situação judicialmente, e inclusive procurou na semana passada o prefeito Omar Najar (PMDB) para pedir ajuda. Nesta segunda, Omar disse que acompanha a questão. “O que a gente está preocupado é em relação aos funcionários da VCA, conversei com o Paulinho [Paulo Sergio da Silva, presidente do sindicato dos condutores], mas até agora a solução não veio”, disse o prefeito.