De prefeito a ministro: a trajetória de Ralph Biasi na política

“O Ralph foi um marco para a política moderna para os americanenses da época. Me lembro da eleição dele, que foi o prefeito mais jovem que a cidade já teve, quebrando paradigmas de administrações anteriores e mais conservadoras”, comentou o deputado estadual Chico Sardelli (PV). “Americana teve seus primeiros crescimentos com a modernidade da época com Ralph”, afirmou.

“Jovem e brilhante”. Foi assim que o então presidente da República, José Sarney, definiu Ralph Biasi ao nomeá-lo ministro da Ciência e Tecnologia de seu governo, em 16 de agosto de 1988. A entrada do ex-prefeito de Americana no primeiro escalão do governo federal foi possível graças a sua ligação com o então governador paulista, Orestes Quércia (PMDB).

Em 1987, Quércia passou a articular a nomeação do americanense para o ministério da Indústria e Comércio. A ideia parecia uma boa saída para os planos eleitorais do então governador, mas a opção de Sarney, no entanto, foi por manter o atual ministro.

Pouco tempo depois, em junho de 87, Ralph se afastou do mandato de deputado constituinte para chefiar a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia do governo do amigo Quércia. Dois meses depois, entretanto, encontrou, finalmente, uma vaga no Palácio do Planalto.

Entre agosto de 88 e janeiro de 89, Ralph cortou 10% do orçamento da pasta para 89 e defendeu a assinatura de um decreto que esvaziava as atribuições do CNPq (Conselho Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico). O caso gerou polêmica entre cientistas. Foto: Fonte: Biblioteca da Presidência da República

A passagem de Ralph Biasi pelo ministério da Ciência e Tecnologia teve histórias pitorescas. A primeira delas, segundo reportagens da época, ocorreu logo no início do trabalho. No dia seguinte à posse, o ex-prefeito de Americana não teria sido reconhecido por agentes de segurança ao chegar ao estacionamento do Palácio do Planalto.

No mês seguinte, o jornal Folha de S. Paulo destacou uma suposta disputa entre políticos para ocuparem a casa destinada a ministros que era vizinha à do então presidente do Congresso constituinte, o deputado Ulysses Guimarães (PMDB-SP).

De acordo com a reportagem, a briga se deu entre Ralph Biasi, José Aparecido (ministro da Cultura) e Jader Barbalho (Previdência Social). Os assessores de Biasi, que ocupou inicialmente a casa, chegaram até a trocar as fechaduras da mansão.

O caso, entretanto, foi amenizado após a repercussão. “Apenas entrei na casa errada e achei melhor sair”, afirmou Ralph ao jornal, na época. Jader Barbalho acabou ficando com a mansão.

Ralph, porém, era visto como um apaziguador, segundo o ex-secretário de Saúde de Americana, Orestes Camargo Neves. “O Ralph era uma pessoa que sempre tinha uma solução rápida para as coisas. Isso ele demonstrou quando o MDB quase rachou na eleição que elegeu Franco Montoro como governador, onde ele teve uma participação decisiva para não deixar o partido rachar”, lembrou Orestes, que assessorou Ralph na Câmara dos Deputados e é casado com uma das primas do ex-prefeito.

O PMDB em Americana lamentou a morte. “Além de companheiro de partido, Ralph Biasi será lembrado pelos peemedebistas, como um grande amigo, colaborador e conselheiro”, disse o partido, em nota. “Para o nosso partido, ele é o presidente-mor”, comentou o presidente do PMDB na cidade, Fernando Giuliani.

CARREIRA POLÍTICA: a trajetória de Ralph Biasi durante a sua vida pública

Novembro de 1972

Ralph, com 25 anos, é eleito o prefeito mais jovem de Americana

Fevereiro de 1973

O engenheiro toma posse como prefeito em mandato que vai até 1977

Novembro de 1978

O então ex-prefeito é eleito e assume o primeiro mandato de deputado federal

Novembro de 1979

Com o fim do bipartidarismo, Ralph Biasi escolhe se filiar ao PMDB

Fevereiro de 1983

Ralph assume o segundo mandato de deputado federal, em Brasília

Abril de 1984

O deputado vota a favor da emenda Dante de Oliveira, para eleições diretas

Novembro de 1986

Ralph é eleito deputado federal constituinte pelo PMDB

Junho de 1987

Ralph é nomeado secretário estadual de Ciência e Tecnologia, no governo de Orestes Quércia

Agosto de 1988

O presidente José Sarney nomeia Ralph Biasi para o cargo de ministro da Ciência e Tecnologia

Janeiro de 1989

Após cinco meses no cargo e a extinção do ministério, Ralph deixa a função em Brasília

Janeiro de 1991

O deputado deixa o cargo na Câmara após perder a reeleição no ano de 1990

Outubro de 1994

Ralph tenta se eleger deputado federal pelo PMDB paulista, mas não consegue