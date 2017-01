De casa nova, PAT de Americana oferece 50 vagas de emprego

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana começa a atender nesta segunda-feira em novo espaço com 50 vagas de emprego disponíveis. O órgão está instalado no mesmo prédio do Cuca, em frente ao Mercado Municipal, na na rua Anhanguera, nº 16. O posto funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 12h e das 13 às 16h.

Os interessados em concorrer aos empregos devem entrar no site da Prefeitura de Americana, acessar o link “PAT – cadastro currículo”, depois entrar em “Cadastre seu currículo para concorrer as vagas de emprego no PAT” e preencher os dados.

LEIA TAMBÉM: Americana e Santa Bárbara d´Oeste oferecem 115 vagas de emprego

O cadastro de currículos é realizado apenas pelo site e não presencialmente no PAT. O comparecimento ao posto ocorre somente quando um currículo é selecionado e o candidato é chamado para entrevista.

Confira as oportunidades:

Assessor administrativo comercial (corretora de seguros) – 1 vaga

Auxiliar contábil – 1 vaga

Costureira (galoneira e overloque) – 2 vagas

Costureiro big bag – 8 vagas

Empregada doméstica – 1 vaga

Encanador predial – 1 vaga

Motorista carreteiro (experiência com produto químico) – 2 vagas

Operador de batedor (fiação de algodão) – 2 vagas

Operador de cardas (fiação de algodão) – 2 vagas

Operador de carga e descarga (experiência com enlonamento) – 10 vagas

Operador de open-end (fiação de algodão) – 7 vagas

Operador de passador (fiação de algodão) – 2 vagas

Operador de sistema de tratamento de esgoto – 5 vagas

Operador de telemarketing (ativo e receptivo) – 1 vaga

Operador de vendas – 1 vaga

Pedreiro – 1 vaga

Porteiro – 1 vaga

Representante comercial – 1 vaga

Tecelão (tear panter) – 1 vaga

Outras

Confira AQUI outras oportunidades de emprego anunciadas no Classimais, o classificados do jornal LIBERAL.