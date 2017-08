DAE move ação contra secretário por dívidas

Foto: Arquivo / O Liberal

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) está movendo uma ação de execução fiscal contra o secretário de Meio Ambiente, Odair Dias, que acumula com a autarquia uma dívida de R$ 23,3 mil referentes a contas de água não pagas entre julho de 2011 e dezembro de 2014. O imóvel em questão, localizado no Jardim Paulistano, pertence ao secretário, mas segundo ele era ocupado por uma outra pessoa no período.

Na certidão da dívida ativa são citados consumos pontuais exorbitantes, onde o valor mensal da conta passava da casa dos R$ 1 mil. Em maio de 2014, por exemplo, chegou aos R$ 2 mil. O valor das contas despencou no ano de 2013, quando supostamente ninguém morou na casa. O valor mensal cobrado se referia ao consumo mínimo (R$ 12,36 mensais).

O secretário Odair admite a dívida. Ele explicou nesta quarta-feira que, em 2011, a residência foi usada como parte do pagamento de uma outra casa sua. O novo proprietário, no entanto, além de não ter transferido a escritura para o seu nome, não entrou em acordo com seus parentes para a partilha do dinheiro envolvido na transação. Odair conta que precisou entrar na Justiça (e gastar muito dinheiro) para regularizar a situação de um imóvel envolvido em um negócio desfeito. Efetivamente, a casa nunca saiu do seu nome.