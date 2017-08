DAE diz que fila de atendimento conta com 120 vazamentos e 70 ligações

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) contratou uma empresa de forma emergencial para realizar reparos de ligações de água, esgoto e vazamentos. O edital de dispensa da licitação, por se tratar se serviço urgente, foi publicado nesta quarta-feira. O contrato anterior foi quebrado em junho após descumprimento de cláusulas e demora na realização dos trabalhos, e a nova contratada tem como missão reparar 120 vazamentos e fazer 70 ligações de água que se acumularam nos últimos meses.

A escolhida, Sociedade Civil de Saneamento Ltda., deve iniciar os trabalhos na segunda-feira. De acordo com o coordenador de comunicação do DAE, Francisco Rangel, a empresa contratada anteriormente apresentava problemas na execução do contrato desde o ano passado, com o acúmulo de serviços. Em função disso, a autarquia optou por romper o contrato, que teve início no primeiro semestre do ano passado e poderia ser renovado até atingir 5 anos.

“Não é que a empresa anterior não era competente, mas a questão é que havia uma grande demanda aqui na cidade. Nós temos equipes nossas que começaram a se concentrar somente nos vazamentos, incluindo a equipe das ligações, para dar um reforço”, disse Rangel.