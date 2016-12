O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana lançou nesta quinta-feira (22) um aplicativo para que a população registre reclamações sobre o serviço por meio de telefones celulares e tablets. O programa foi desenvolvido pela equipe da própria autarquia e permitirá, entre outras coisas, que se identifique mais rapidamente problemas denunciados e também ampliem o alcance do serviço de atendimento ao cidadão americanense.

O aplicativo faz parte de um processo de otimização do sistema de atendimento da demanda da população, disse o diretor da autarquia Leandro Zanini, e não teve custos. O programa pode ser baixado na página do DAE de Americana. “Nós sempre provocamos a nossa equipe para otimizar ou melhorar o sistema de atendimento. Eu pensava em algo como um WhattsApp do DAE, mas a equipe topou o desafio e fez o aplicativo”, explicou.

Foto: Dener Chimeli / O Liberal

Com o programa, o usuário poderá prestar a reclamação e ainda enviar uma fotografia do local com problema. Além de vazamentos e buracos, até mesmo denúncias de irregularidades da autarquia podem ser enviadas pelo sistema. O aplicativo ainda vai gerar um protocolo e o reclamante será informado sobre o passo-a-passo dessa denúncia até que ela seja solucionada. Na última fase, a equipe do DAE irá enviar uma foto do mesmo local com o problema solucionado para o reclamante.

“Isso deve facilitar também para que nós possamos identificar o problema mais cedo. Pela foto, já poderemos saber se o vazamento é grande, pequeno, de maior ou menor gravidade”, disse Zanini. Para o secretário, o sistema pode ainda “queimar” a etapa em que a equipe vai até o local denunciado para só então definir a gravidade do problema. Atualmente o DAE desenvolve ação de triagem em que apenas um técnico vai aos locais onde foram abertas as ordens de serviços necessários.

Segundo a autarquia, somente o sistema de ligação telefônica – liberado apenas para telefones fixos – gera 20 ordens de serviço por dia. A tendência é que o aplicativo amplie esta demanda por serviços e depois volte a se estabilizar. O tempo para o atendimento é de até cinco dias.

CENTRO

Como parte da série de medidas anunciadas, o DAE criou um Centro de Controle de Operação, o CCO. O espaço centraliza as áreas de atendimento da população e de envio de equipes. São 11 pessoas trabalhando na equipe, que une os setores de atendimento e de telemetria, sistema que controla os níveis de água da cidade. A ideia é que a junção das equipes agilize e permita mais eficiência na solução das demandas do DAE.

Omar pensa em transferir ação ao Executivo

O prefeito de Americana, Omar Najar (PMDB), disse que o projeto de aplicativo criado pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) para monitorar a demanda da população em relação ao sistema de abastecimento – caso alcance sucesso – poderá ser também utilizado no setor de serviços urbanos do Executivo.

Assim como o DAE, a prefeitura também oferece um Serviço de Atendimento ao Cidadão, que trata de problemas particulares dos reclamantes com o poder público, mas também de questões coletivas, como denúncia de mato alto, rua esburacada, problemas no trânsito e até denúncias de irregularidade. Caso o programa tenha sucesso na autarquia, o prefeito vê o Executivo como uma segunda etapa do processo.

“Com certeza é uma ideia que pode ser aproveitada. Eu sempre cobrava do DAE que a gente paga uma fortuna com 0800 e a população ainda era mal atendida. O Leandro me disse que conseguiram com a equipe própria, então está de parabéns e vamos acompanhar agora o resultado do que vai acontecer”, afirmou o prefeito.

Omar ainda afirmou que a segurança do processo é uma melhora, já que o reclamante terá acesso ao comprovante de que fez a queixa. Hoje via 0800, por exemplo, o prefeito disse que há o risco de que o relato se perca em um arquivo ou gaveta. “Nossa ideia é passar ao serviço de obras, meio ambiente”, disse.