DAE de Americana ‘enterra’ R$ 250 mil em tubulação

A obra que pretendia substituir 214 metros de tubulação da sub adutora SA-12 foi anunciada em fevereiro de 2016 após sucessivos vazamentos de água na Avenida Antônio Pinto Duarte que deixaram mais de 50 mil pessoas sem água por mais de três dias na região do Jardim Brasil, Praia Azul, Chácara Letônia, Jardim América e Antônio Zanaga. De forma emergencial, o DAE anunciou a troca de um grande trecho da rede de fibra de vidro como sendo a solução para os vazamentos constantes e o fim do desabastecimento.

A denúncia acabou protocolada no Ministério Público pelo vereador Sergio Alvarez, o padre Sergio (PT), através de declarações anônimas feitas pelos próprios servidores do DAE (Departamento de Água e Esgoto). O promotor de Justiça, Sergio Buonamici, deve decidir ainda este fim de semana se abre ou não inquérito civil para investigar se houve prejuízo aos cofres públicos neste caso.

Mais de R$ 250 mil em tubulação de PEAD (Polietileno de alta densidade) estão enterrados na Avenida São Gabriel, entre as Ruas Teodoro Rheder e Rua Luiz Vedovelo, nas proximidades da Rodoviária de Americana, sem ligar nada a lugar nenhum. O material está embaixo da terra e sem uso há mais de um ano e quatro meses, uma vez que não foi feita a interligação dos tubos de alta tecnologia com a antiga rede de abastecimento – instalada em 1978 para atender os bairros no Pós-Anhangüera. A substituição da rede era apontada como a principal solução para a falta d’água na região, mas o problema foi muito mais simples.

Depois de comprar o material e abrir o local do vazamento, a diretoria no entanto foi informada que o problema era mais simples do que o esperado. Apenas uma ventosa precisou de manutenção para aliviar a pressão na área de baixada e estender a vida útil da rede de quase 40 anos. A solução encontrada pelos técnicos do departamento foi enterrar a nova subadutora e esperar até que o trecho precisasse ser realmente substituído. A interligação teria sido evitada na época como forma de poupar a população do Pós-Anhanguera de mais dois dias sem o recurso natural.

O diretor interino do DAE, Leandro Tresoldi, nega que o material esteja perdido e disse que não era possível saber que a tubulação não seria necessária, antes de realizar a compra. “Houve três vazamentos em um período muito curto então a hipótese mais provável era que a rede estava colapsada e não suportaria mais reparo. Agora eu posso usar os tubos ou para substituir a rede ou para ampliar”, pontuou.

Tresoldi ainda informou que aguarda um rompimento de fato da rede, para reabrir a avenida e assim completar o serviço. O diretor afirmou que não realizou a interligação das redes durante o último ano, como obra programada, para evitar mais um gasto com mão de obra, materiais e tempo de serviço. “Nós não trocamos porque isso vai parar o bombeamento por até dois dias. Quando eventualmente acontecer um vazamento lá e eu precisar abrir, aí eu já faço essa substituição em definitivo. Até o momento não está ocasionando nenhum tipo de vazamento, então eu prefiro aguardar. É uma decisão do departamento”, finalizou. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Servidores dizem que não existem técnicos

Os funcionários do DAE que denunciaram o caso às autoridades, no entanto, dizem que a interligação de redes ainda não foi feita por falta de peças adaptadoras e capacitação técnica para realizar o serviço. Três dos denunciantes foram ouvidos pelo Grupo Liberal e afirmaram que não existem servidores com conhecimento necessário para operar a interligação dos tubos.

“Os que tinham noção para isso ou se aposentaram ou aderiram ao plano de demissão”, explicou um dos concursados que preferiu não se identificar. Um segundo servidor que participou diretamente da obra no ano passado ainda afirma que o gasto poderia ter sido evitado com uma avaliação mais precisa do problema.

“Era possível sim saber que os tubos não iam ser necessários através de uma avaliação técnica. Logo que abrimos o buraco vimos que uma ventosa havia cuspido uma das juntas para fora, algo que foi bem simples de se resolver”, garantiu. “A situação que o departamento está nos deixa revoltados porque são muitas as obras que começam e param sem explicações”, finalizou.