DAE de Americana deve investir R$ 50 milhões em obras

A Prefeitura de Americana divulgou nesta quarta-feira uma lista de investimentos em saneamento que pretende fazer em 2018. A previsão é usar cerca de R$ 34,4 milhões de verbas próprias do DAE (Departamento de Água e Esgoto), somando valores já em caixa e outros que serão arrecadados, além de R$ 16,4 milhões de recursos do Ministério das Cidades. O total fica na casa dos R$ 50 milhões. A divulgação foi feita em meio à polêmica sobre a existência de cerca de R$ 23 milhões no caixa da autarquia e a possibilidade de concessão de serviços do departamento.

De acordo com as informações divulgadas nesta quarta, entre os investimentos, estão R$ 16,4 milhões em obras diversas, como captação de água bruta no Rio Piracicaba, que já foi iniciada, ampliação da ETE Carioba, que deve começar no segundo semestre, e troca de redes de água, como a da Avenida Cillos, que foi finalizada. Os R$ 16,4 milhões da União entram nessas obras.

Além disso, estão previstos mais R$ 7 milhões em manutenção e reforma de reservatórios em diversos bairros, e outros R$ 10,8 milhões na manutenção de ligações, tapa buraco, aquisição de equipamentos e veículos, entre outros investimentos.

Além de divulgar a lista de investimentos, o prefeito Omar Najar (MDB) fez discurso aos membros da Associação das Empresas Cotistas da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Carioba, que assinaram convênio nesta quarta, e aos vereadores, explicando a situação financeira do DAE. O valor em caixa, segundo o prefeito, não está sobrando, e já está completamente comprometido com dívidas e investimentos.

“Quando o pessoal fala que existe dinheiro sobrando no DAE, não existe nada. Com essas contrapartidas que temos que fazer, vai ficar sem nada o DAE. Nós pegamos um DAE comprometido com uma série de dívidas, que procuramos pagar. Ainda devemos R$ 29 milhões, de forma parcelada. Do jeito que estão fazendo, parece que estou segurando o dinheiro DAE. Eu não tenho interesse nenhum de segurar dinheiro, quero investimentos necessários, não quero deixar dinheiro em caixa”, disse o prefeito à imprensa.

O prefeito afirmou também que, de acordo com o diretor-geral do DAE, Carlos Cesar Zappia, desde 1998 não se fazia investimento em troca de redes na cidade, e que isso está sendo feito agora. “Já trocamos o encanamento de água na Cillos, que era aqueles canos galvanizados, com metade enferrujado e fechado e começamos hoje a trocar na Rua Gonçalves Dias”, disse.