Cruzamento na Vila Bertini tem vazamento e buraco

Na Vila Bertini, em Americana, o cruzamento entre as ruas Jácomo Calheiros e Francisco Galassi tem um buraco há mais de 2 meses.

O operador de máquinas Leandro Francisco Rodrigues, que reside próximo às ruas em questão, informou ao LIBERAL que o asfalto “começou a afundar e abriu uma cratera”, e que “por baixo [o asfalto] está todo oco, correndo o risco de afundar mais ainda e causar um acidente, porque é uma decida bem íngreme e passam muitos carros, ônibus”. Foto: Leandro Francisco Rodrigues/Divulgação

Ele contou ainda que há mais de um mês um técnico do DAE (Departamento de Água e Esgoto) esteve no local e constatou que o asfaltou cedeu devido a um vazamento de água. “Mas ele não voltou mais, e nem o DAE voltou para resolver o problema”, relata.

De acordo com ele, outros vizinhos também fizeram reclamações formais na prefeitura, mas o problema não foi resolvido. Para sinalizar o local, principalmente a noite, moradores colocaram galhos e entulhos no buraco.

Questionado, o DAE, através da assessoria de imprensa da prefeitura, informou que esteve no local e confirmou que a causa do buraco é um vazamento. Informou também que a execução do reparo se encontra na programação da equipe técnica, que deve visitar o local até esta quarta-feira (11).

