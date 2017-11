Cruzamento entre as ruas Pará e Paraná tem acidente

Foto: João Turquiai-O Liberal

Um acidente aconteceu na tarde deste sábado (11) no cruzamento entre as ruas Pará e Paraná, no bairro Werner Plaas, em Americana. A batida foi por volta das 17h e envolveu dois carros, um Volkswagen Gol e um Mitsubishi Lancer. Apenas uma pessoa, que estava no Gol, teve ferimentos leves; ela foi atendida no local pelo Corpo de Bombeiros e socorrida ao Hospital Municipal Doutor Waldemar Tebaldi. Foto: João Turquiai-O Liberal