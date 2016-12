Criminosos tentam explodir mais um cofre de posto de combustível

Foto: Divulgação

Mais uma tentativa de explosão de cofre de posto de combustível foi registrada na madrugada desta sexta-feira (30), em Americana. Entretanto, os explosivos falharam e os bandidos fugiram. A reportagem do LIBERAL apurou que esta é a segunda vez na semana que o estabelecimento é alvo da mesma ação.

Por volta das 4h, os ladrões invadiram o posto, que fica localizado na Rua Ema Itália Bufarah, no Parque Gramado, e renderam o vigia. Os suspeitos colocaram explosivos no cofre, porém, o dispositivo falhou. Na sequência, os assaltantes fugiram e deixaram o material no local.

O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) da Polícia Militar esteve no posto de gasolina e retirou os explosivos, que ficaram presos no cofre. Na madrugada de segunda-feira (26), o estabelecimento também foi alvo dos criminosos, que fugiram sem levar nada, pois os dispositivos não foram acionados.

Câmeras de monitoramento flagraram a ação e as imagens foram entregues para a Polícia Civil. O caso está sendo registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana.

Entre a noite de sábado (24) e a madrugada de segunda-feira (26), bandidos tentaram explodir outros três postos de combustíveis em Americana e Nova Odessa. No município americanense, os estabelecimentos ficam localizados na Avenida Europa, no bairro Guanabara, e na Avenida Abdo Najar, na Cidade Jardim. Já em Nova Odessa, o alvo foi um posto situado na Avenida Antônio Rodrigues Azenha.

