Criminosos tentam explodir cofre de posto de combustível

Foto: Luiza Cazetta / O Liberal

Um posto de combustível localizado na Avenida Iacanga, em Americana, foi alvo de criminosos, que tentaram explodir o cofre do estabelecimento na madrugada desta segunda-feira (16). Entretanto, os assaltantes não conseguiram roubar o dinheiro do equipamento e fugiram sem levar nada. A explosão chegou a danificar a estrutura do teto do posto.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 3h40 policiais militares foram acionados para comparecer ao estabelecimento, pois acreditavam que tinha ocorrido uma explosão em um caixa eletrônico.

Ao chegarem no local, que estava com o alarme e dispositivo de fumaça acionados, os policiais perceberam que o alvo não era o caixa eletrônico, mas, sim, o cofre do posto, que estava danificado com a explosão. Porém, os ladrões não conseguiram roubar o dinheiro e fugiram sem levar nada.

No momento da ação, nenhum funcionário estava no local. A perícia foi acionada e o caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana.