Crianças fazem 400 mini hortas em evento no Parque Tio Gaga

Os moradores do Jardim Glória tomaram conta do Parque Tio Gaga, em Americana, nesta tarde de domingo, e se divertiram a valer na ponte pênsil e nos brinquedos. Afinal a praça, que fica em frente à Casa-Dia do Idoso, foi construída e é mantida pela comunidade do entorno. Mas o dia de lazer tinha uma atração muito especial. O paisagista Fágner Aurélio Zanetti, de 36 anos, deu aulas gratuitas para a garotada sobre o cultivo de ervas aromáticas e verduras em garrafas pet. A estimativa da organização é que cerca de 400 mini hortas foram preparadas ali mesmo pela galerinha.

Fágner trabalhou durante três anos como jardineiro do Parque Ecológico, e já está muito acostumado a lidar coma criançada. Ele deu as aulas voluntárias no Jardim Glória porque ele mesmo é um apaixonado pelo bairro. Quando menino, morador da Rua das Poncianas, ele conta que jogava bola por ali. E seu pai, seo Jair, foi e continua sendo um dos cuidadores voluntários do pedaço. “Este domingo foi a chance de reencontrar velhos amigos”, falou.

O próprio Fágner gastou R$ 200 para comprar terras, mudas e sementes. E cada criança, acompanhada dos pais, trouxe a garrafa pet. Com a tesoura, o “professor” cortou o plástico e criou os “canteiros”. “A gente tem a chance de mostrar pra criançada como a gente pode cuidar do ambiente”, falou.