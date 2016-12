Foto: Dener Chimeli / O Liberal

Preocupadas com a segurança dos filhos, as mães residentes na comunidade Zincão, no Parque da Liberdade, cobram da Prefeitura de Americana uma solução para a erosão causada às margens do Córrego da Gruta Dainese. Uma cratera, com mais de 15 metros de profundidade está aberta no final da comunidade e a previsão é que mais de 200 crianças vivam no local. As famílias estão divididas em 86 barracos. A erosão começou no início deste ano e de lá para cá as chuvas constantes só têm aumentado a profundidade do buraco, arrastando lixo e esgoto para o espaço.

A segurança Rosangela Martins, de 36 anos, está grávida do sétimo filho e teme pelos menores. “Agora nas férias é quando dá mais medo. Eles vão soltando pipa e correndo, sem ver por onde vão. Agora que o mato cobriu a entrada para o buraco ficou mais difícil delas enxergarem para onde estão indo”, lamentou. Apesar de ter sido contemplada com o sorteio de unidade Minha Casa, Minha Vida, nesta semana, a segurança diz que não sabe se terá as chaves do apartamento antes do fim da temporada de chuvas. “Eu fui sorteada, mas muitos aqui não foram. Não sei como será”, protestou.

A vizinha B., que não quis se identificar, é mãe de três meninos e teme pelas enxurradas. “A água desce com muita força e arrasta tudo para baixo. Dá medo de os meninos escorregarem ou da água levar os barracos. Ninguém vem aqui para resolver isso. Só vão dar um jeito quando acontecer uma tragédia”, protestou.

Em março, a reportagem do LIBERAL mostrou a situação e questionou a prefeitura sobre o caso. Na época, a Defesa Civil classificou a situação como “muito séria”, interditou 12 barracos e a Secretaria de Meio Ambiente emitiu nota comunicando que iria averiguar se a área seria de preservação permanente para que fosse feita a recomposição do buraco.

Nove meses depois, ainda nenhuma providência foi tomada. A reportagem questionou a assessoria de imprensa do município sobre a situação, mas o Executivo não apontou nenhum plano de ação até o fechamento desta matéria.