CPFL e Senai oferecem curso gratuito para formação de eletricistas

O Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) de Americana e a CPFL abrem na segunda-feira (16) inscrições para o curso profissionalizante “Formação de Eletricistas de Rede de Distribuição”, em Americana. O curso gratuito é direcionado para jovens e adultos que querem iniciar a profissão de eletricista e ter novas oportunidades no mercado de trabalho.

Os interessados devem se inscrever até o dia 4 de fevereiro no Senai de Americana, localizado na Avenida Brasil, nº 2801, no Parque Residencial Nardini. O curso é oferecido por meio da Escola de Eletricistas, que tem o objetivo de formar mão de obra qualificada e encaminhá-las para o mercado de trabalho. Serão 508 horas, realizadas entre 13 de março a 1º de agosto de 2017.

Os alunos aprenderão teorias, técnicas e práticas do trabalho de eletricista de distribuição e serão orientados sobre questões relacionadas à segurança do trabalho. Ao final, caso existam vagas, os candidatos que tiverem aproveitamento satisfatório poderão ser contratados para trabalhar em uma das oito distribuidoras do Grupo CPFL Energia.

Pré-requisitos e processo seletivo

Os candidatos devem ter no mínimo 18 anos, ensino médio completo, possuir CNH (carteira nacional de habilitação) definitiva e não ter restrição para trabalho em altura. O processo seletivo possui cinco etapas, todas eliminatórias, compostas por prova de conhecimentos gerais, teste prático de trabalho em altura, testes psicotécnico, entrevista e exame médico.

As aulas teóricas de capacitação serão realizadas no Senai de Americana e a parte prática do curso será ministrada no Centro de Treinamento da CPFL em Americana, que fica na Avenida Nicolau João Abdalla, nº 5.010, no bairro Antonio Zanaga.

