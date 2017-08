CPFL demora um mês e não recolhe resíduos de poda

Um mês após realizar a poda de duas árvores no bairro Cidade Jardim, em Americana, a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) voltou ao local na manhã desta quinta-feira (31) para recolher os resíduos da poda, mas ainda deixou muitas folhas e lixo no local. Foto: Onivaldo Manoel dos Santos-Divulgação Foto: Onivaldo Manoel dos Santos-Divulgação

Um morador e comerciante da Rua das Hortênsias entrou em contato com o LIBERAL na quarta-feira (30) e relatou que os galhos e folhas incomodavam a vizinhança há um mês. Na ocasião, Onivaldo Manoel dos Santos contou que o resíduo de poda estava “tampando a calçada quase inteira, só tinha uma beiradinha para passar. Todo mundo se incomoda, até o pessoal que vem no ponto de ônibus”, reclamou.

Além disso, os galhos e folhas atrapalhavam o estabelecimento do comerciante e preocupavam, devido ao risco de incêndio. “Isso aí é um barril de pólvora, e se pegar fogo aqui será um problema. Tem casa aqui com criança, pode pegar fogo em tudo aqui, na casa, no estabelecimento”, disse.

O LIBERAL procurou a Prefeitura de Americana, que informou que a limpeza do local seria de responsabilidade da CPFL, mas disse que notificaria a autarquia para realizar o serviço. “Ao tomar conhecimento desta situação, a UPJ (Unidade de Parques e Jardins), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vai notificar a CPFL para que o serviço seja realizado o mais rápido possível”, afirmou em nota. Foto: Onivaldo Manoel dos Santos-Divulgação

Já a CPFL Paulista, quando procurada, informou que até esta quinta-feira (31) providenciaria a retirada dos resíduos do local.

Em contato com Onivaldo na tarde desta quinta-feira, no entanto, o morador e comerciante informou que a autarquia esteve no local por volta das 8h, mas recolheu apenas os galhos grandes, deixando um acúmulo de folhas e lixo no local. “Está um monte de folhas aqui no chão, isso é um relaxo”, reclamou. Segundo ele, os vizinhos ainda decidiam qual providência tomar para limpar a calçada.