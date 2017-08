Cozinheira é assaltada a caminho do trabalho

Uma cozinheira de 39 anos foi assaltada na manhã desta sexta-feira (25), em Americana, a caminho do trabalho. O crime aconteceu por volta das 4h40, quando a vítima seguia para um ponto de ônibus na Avenida da Amizade, no Parque Gramado, onde pegaria uma van que a levaria até o serviço. Antes de chegar no local, no entanto, ela foi surpreendida por um homem em uma moto. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A vítima disse que o criminoso a abordou na Rua Luiz Urbano e anunciou o roubo. A cozinheira disse que continuou andando e ele passou a segui-la, ordenando que soltasse a bolsa.

A vítima contou ter tentado correr do assaltante, mas foi fechada pela motocicleta e ficou sem a bolsa. Dentro, havia documentos pessoais e cartões bancários.