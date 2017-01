Cota única com desconto de 8% pode ser paga até 20 de janeiro

A cota única do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de Americana pode ser paga com desconto de 8% até o dia 20 de janeiro. A primeira parcela, de um total de 12, também vence no dia 20.

Clique aqui para imprimir a guia de pagamento do IPTU 2017 de Americana

Os contribuintes que efetuam o pagamento do IPTU em dia são contemplados com um desconto de 2% ao ano, até o limite de 8% no quarto ano de aplicação do benefício. O desconto é cumulativo com o desconto de 8% para o pagamento à vista.

Serão impressos e entregues pelo correio 105 mil carnês, que começaram a ser distribuídos a partir desta segunda-feira, dia 2.

Segundo dados da Secretaria de Fazenda, em 2015, a inadimplência do IPTU ficou em 18,7%. Em 2016, o índice deverá ficar próximo ao anterior.

A expectativa do secretário adjunto de Fazenda, Ricardo Lopes Fernandes, é arrecadar cerca de R$ 80 milhões.