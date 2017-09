Corte de professores no Ciep da Praia Azul gera revolta

A professora Elice Azarias Barbosa de Azevedo, por exemplo, mãe da menina Isabela, aluna do 1º ano A, contou que viu a filha voltar correndo para o portão, chorando, ao saber da demissão da professora Viviane. “É um absurdo porque foi criado um vínculo. Faltam apenas três meses para acabar o ano. As crianças sentem demais”, diz a educadora, que faz parte do Conselho Escola-Comunidade, formado por pais de alunos que debatem o aprimoramento do ensino público.

Acontece que pais e professores não foram notificados com antecedência da exoneração dos profissionais. Uma sala do ensino fundamental I ficou sem a professora titular. E crianças que tinham sido deixadas no portão, sem aulas, passaram o período todo brincando no pátio, observadas por uma estagiária. A situação deixou as mães revoltadas devido ao descaso da administração. Foto: Rogério Verzignasse / O Liberal

Mães nervosas no portão, crianças chorando no pátio, auxiliares lecionando no lugar de professores demitidos. A manhã de terça-feira foi confusa no Ciep Professor Mílton Santos, na região da Praia Azul, em Americana. O motivo desta confusão toda é que cinco professores e uma pedagoga estavam entre os 78 servidores em estágio probatório exonerados pela prefeitura na véspera . Ao Grupo Liberal, o prefeito Omar Najar (PMDB) disse que a Secretaria de Educação está monitorando a situação para solucionar o problema.

Na opinião dela, a proposta da prefeitura – de remanejar professores e garantir aulas – é ineficiente. “Crianças com necessidades especiais, por exemplo, ficarão sem atenção adequada, pois as professoras auxiliares vão assumir as salas”, afirma.

A agente educacional Solange Alves Melo, integrante do mesmo grupo de pais, diz que as exonerações, decididas de última hora, surpreenderam o bairro todo. “Auxiliares assumem as salas. Quando um deles faltar, as crianças vão ficar sem aula. As demissões prejudicam demais”, considerou. “Precisamos de mais vagas e mais professores. E não de demissões”, desabafou.

Miriam Kelly Maschieto, dirigente do Conselho Municipal de Educação, decidiu denunciar a situação ao Ministério Público. “Com a demissão de servidores em estágio probatório, a prefeitura tem dificuldade em manter o funcionamento adequado das salas. Ainda em abril, o conselho exigia do prefeito qual seria o plano para garantir aulas com as exonerações confirmadas. Até hoje, não chegou um documento sequer com as respostas. Nenhuma satisfação”, reclamou.

Questionado sobre a situação, o prefeito Omar Najar afirmou que a pasta está monitorando o problema. “Vai ser resolvido, ninguém vai deixar ninguém sem aula”, disse, sem dar maiores detalhes.