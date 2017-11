Corpo de mulher desaparecida em Americana é encontrado em rio

O corpo da dona de casa Cleunice Rodrigues, de 40 anos, desaparecida desde a madrugada do dia 15 de outubro, foi encontrado no Rio Porto de Areia, no bairro Tanquã, em Piracicaba. Na última sexta-feira, a Polícia Civil de Americana prendeu dois homens suspeitos do crime. Trata-se do ex-genro da vítima e o pai dele. Ambos foram localizados na cidade de Assis Chateaubriand, no Paraná. Foto: Reprodução

Moradora do São Jerônimo, Cleunice deixou a casa da filha por volta das 3 horas do dia 15 de outubro dizendo que iria para sua residência e, desde então, não fez mais contato com os familiares. O carro dela, um Gol, foi encontrado na tarde do dia seguinte com duas marcas de tiros em um canavial, em Limeira.

De acordo com o delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, Antonio Donizete Braga, o corpo de Cleunice foi encontrado na manhã de domingo (12) por um popular. “Já estava em adiantado estado de decomposição e somente com o resultado do exame necroscópico será possível saber a causa da morte”, declarou.