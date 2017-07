Corpo de Bombeiros combate incêndio na Praia Azul

Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros

A equipe do Corpo de Bombeiros de Americana combate um incêndio de grandes proporções em uma área de mata na Rua Maranhão, no bairro Praia Azul, próximo a Rodovia Anhanguera. De acordo com informações da corporação, fogo começou por volta das 17h30 desta quarta-feira (5) não há vítimas.

Os bombeiros estavam em monitoramento, quando avistaram a fumaça na Rodovia Anhanguera e chegaram até o ponto do incêndio. Segundo a companhia, por se tratar de uma época de seca, focos de incêndio aparecem com frequência.

