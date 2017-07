Coordenador fala sobre evento e atrações gastronômicas

A Festa do Padroeiro da comunidade de Bom Jesus, que chega a sua 9ª edição, teve início na última sexta-feira (7) e vai até o dia 29 deste mês com diversas atrações artísticas e gastronômicas. Este ano, a quermesse já contou este ano, com as apresentações de Samba D’Aninha, Telma Linsk e Demônios da Garoa.

Outros shows são esperados para os próximos fins de semana, entre eles, o novo ícone do brega, o americanense Rodrigo José, que se apresentará no próximo sábado e Moacyr Franco, que irá fechar o evento no domingo, dia 29.

Também passarão pelo enveto as bandas The Condors, Alto Astral, as duplas Hugo & Anderson e João Paulo & André, além de Eder de Luca & Banda.