Contratos do Residencial Jardim dos Lírios podem ser assinados

As famílias inscritas no cadastro habitacional da Prefeitura de Americana e tiverem interesse em morar no Residencial Jardim dos Lírios podem procurar a Secretaria de Habitação, na Avenida Brasil.

O novo conjunto de apartamentos, que já começou a ser construído em uma gleba da Rua Uirapuru, é destinado a famílias com renda bruta de até R$ 2,6 mil mensais (faixa 1,5). Até agora, já foram assinados 53 contratos. Ao todo, serão construídos 300 apartamentos.

O empreendimento, financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida, é uma parceria público-privada. Ao todo, serão instalados 19 blocos, com piso térreo e mais três pavimentos. Cada unidade, com 50 metros quadrados, terá dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia e vai custar R$ 133 mil.