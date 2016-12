Consumidores querem trocas de mercadorias pelo mesmo preço

Primeiro dia útil após o Natal, nesta segunda-feira o comércio de Americana já sentiu o crescimento de clientes que desejam trocar os presentes recebidos na comemoração. A reportagem do Grupo Liberal esteve no Convívio e constatou que em média cada loja chegou a fazer seis trocas no período da manhã.

O número já é o dobro do que o comerciante Clóvis Yamasaki costuma fazer em um mês inteiro. “Eu faço no máximo três trocas por mês. Desde o começo de dezembro já fiz 30. É tradicional realizar essas trocas no fim de ano, até mesmo antes do Natal, porque os amigos secretos e confraternizações de empresas acontecem antes”, comentou.

Para o proprietário de uma loja de roupas, 30% das negociações saíram pelo mesmo valor do presente. “Para a gente a troca não é só uma oportunidade de vender mais, mas a gente tem procurado usar isso para apresentar a loja e mostrar novos produtos”, explicou. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Gerente de uma loja de roupas masculinas, Sueli Sunigan ressaltou que está sentindo dificuldade este ano em emplacar novas compras no momento da troca.

“Há três anos, cheguei a vender R$ 500 a mais para uma pessoa que veio trocar um presente. Este ano as pessoas já chegam falando que querem algo naquele mesmo valor, alguns inclusive falam que já vieram sem a carteira justamente para não pegar algo mais caro”, pontuou.

Foi este o caso da operadora de máquinas Melissa Freitas Aguiar, de 25 anos. Ela conta que recebeu um vestido de presente de amigo secreto e quis fazer a troca para usar ainda na noite de Natal e deu tempo de fazer isso no dia 24. “O vestido era curto e troquei por um macacão. O preço foi exatamente o mesmo porque com esta crise não deu para investir mais. Amei a troca”, comemorou.

Movimento

A semana entre as datas comemorativas promete ser agitada muito por conta destas substituições. Proprietária de uma loja de artigos especializados, Ana Lúcia Christiano diz esperar fazer até dez trocas por dia até a próxima sexta. “Em geral é essa a média dos últimos anos. Mas como vendo muitas camisetas de bandas e filmes, as trocas aqui são bem específicas. É muito mais por tamanho do que pelo gosto”, comentou.