Consumidor deve gastar 30% a mais com presente de Natal

Os lojistas de Americana projetam um aumento de 30% no valor médio das compras de Natal. O chamado “ticket médio” deve saltar dos R$ 90 para R$ 117 neste ano. Os comerciantes se mostram otimistas com a reação da economia que, segundo eles, ainda é modesta, porém, constante.

O valor foi estimado com base no aumento registrado nas vendas durante as datas fortes do comércio ao longo do ano, como o Dia das Mães e Dia das Crianças.

O aumento dos negócios faz a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) estimar em pelo menos 3% o aumento do faturamento geral do segmento neste final de ano, em comparação a 2016.