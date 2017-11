Considerado um ‘elefante branco’ PS volta às obras

Do total do investimento, R$ 1,6 milhão é para a obra, enquanto o restante é para o sistema de energia e geradores. A responsável pela mão de obra e materiais será a empresa Construtora Interiorana, de Barra Bonita. O representante da empresa, Carlos Alberto Sanches, afirmou durante o evento que a entrega em 12 meses é possível “com tranquilidade”.

A obra autorizada neste sábado compreende o pronto-socorro, que fica no térreo do anexo. O setor terá salas de emergência, observação, isolamento, antecâmara de isolamento, expurgo, curativo e sutura, reidratação, inalação, gesso e redução de fraturas, raio-x, além de posto de enfermagem.

O prefeito de Americana, Omar Najar (PMDB), assinou neste sábado a ordem de serviço para as obras de conclusão do pronto-socorro do prédio anexo ao Hospital Dr. Waldemar Tebaldi. O prazo de entrega dos serviços é de 12 meses. Chamado de “elefante branco” pelo prefeito, pelo deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) e também pelo vice-prefeito Roger Willians (PSDB), o anexo começou a ser construído em 2012, e a aplicação dos recursos para sua construção é alvo de inquérito no Ministério Público. Agora, serão investidos R$ 2,6 milhões em verbas destinadas pelo Governo do Estado ao município.

O deputado Vanderlei Macris comemorou o passo para o fim da obra. “Sem dúvida foi um esforço grande do deputado Cauê Macris, que se utilizou da aproximação com o governador para ter a liberação de R$ 3 milhões para esse ‘elefante branco’, essa obra parada, esse prejuízo que a cidade estava tendo na Saúde pública em função do que aconteceu no passado”, afirmou.

Segundo o prefeito Omar Najar, nesses 12 meses, o Executivo deve buscar equipamentos para o pronto-socorro. Ele considera uma gestão compartilhada para o local. “Com certeza a gente pode trabalhar com uma universidade, pode fazer um convênio para eles assumirem, porque entendem mais de saúde. Ou quem sabe o Governo do Estado pode assumir, como existe em Sumaré, ou tentar fazer uma Santa Casa aqui”, disse o chefe do Executivo.

O secretário de Saúde, Gleberson Miano, explicou que, com a inauguração, haverá espaço no HM para mudanças. “Existem muitas possibilidades. Uma delas seria transferir o Núcleo de Especialidades, que a gente paga aluguel hoje. Com isso, melhora o fluxo de atendimento, porque a pessoa vem no PS, é atendida, se não é urgência, já é encaminhada para a especialidade. Assim, a saúde fica toda no mesmo complexo”, sugeriu.