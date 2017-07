Confecções são as que mais concentram trabalhadores em situação de escravidão

Dos 101 trabalhadores resgatados da escravidão entre 2003 e abril deste ano em Americana, 74 deles atuavam no ramo da confecção, sendo 58 na função de costureiro, 14 como ajudante de confecção e outros 2 operadores de máquina de costura de acabamento, aponta o Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil. A ferramenta também registra resgates de trabalhadores agropecuários, pedreiros e serventes.

A grande maioria dos egressos declarou não ter ao menos o 5º ano do ensino fundamental completo (36), outros 12 deles disseram ter o fundamental completo; 8 declararam não ter o ensino médio completo, o que foi dito por 14 outros. A maioria dos trabalhadores resgatados durante as fiscalizações e operações é do sexo masculino (63) e na faixa etária dos 25 aos 29 anos. Entre as mulheres, a faixa etária da maioria das resgatadas em Americana entre 2003 e 2017 é dos 18 aos 24 anos.

Com essa nova ferramenta, o MPT (Ministério Público do Trabalho) e a OIT (Organização Internacional do Trabalho) conseguiram verificar que 91% dos trabalhadores resgatados da escravidão entre 2003 e 2017 nasceram em municípios cujo Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de 1991 era considerado muito baixo para os padrões das Nações Unidas.