Condomínio de luxo é assaltado em Americana

Uma casa foi roubada na manhã deste domingo (18) em um condomínio de alto padrão de Americana. Três homens armados com pistolas e revólver renderam os moradores da residência – um casal e uma criança de 11 anos – e os amarraram com braçadeiras plásticas. O crime aconteceu por volta das 8 horas, no Condomínio Belle Epoque, localizado na Rua Cuba, na Vila Frezzarin. É o terceiro caso de assalto a condomínio fechado neste ano no município.

O proprietário da casa, um administrador de empresas de 45 anos, disse à PM (Polícia Militar) que ouviu um barulho e ao descer as escadas deparou-se com três homens, dois deles armados com pistolas e um com revólver prata, entrando na sala por uma porta dos fundos que dá acesso à piscina. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Os criminosos renderam o administrador e o levaram para o quarto onde também estava a mulher dele, uma empresária de 42 anos, e o filho do casal. As vítimas tiveram as mãos amarradas para trás com abraçadeiras plásticas.

Os suspeitos permaneceram por mais de uma hora na casa. De acordo com o administrador, eles vasculharam armários e gavetas do quarto do casal em busca de um cofre. A vítima disse que não tinha o compartimento e eles insistiam dizendo “como você é dono de mercado e não possui cofre”, fazendo menção a um vizinho do condomínio proprietário de uma rede de supermercados na região.

Os criminosos ameaçaram colocar os moradores dentro do carro para que eles apontassem qual era a casa do dono do supermercado. As vítimas, no entanto, disseram que não sabiam. Os suspeitos roubaram dez relógios masculinos de luxo; uma caixa com joias, entre elas um colar de ouro e brilhantes; oito pares de óculos de sol; R$ 2 mil; e um carro da família, uma Mercedes Benz modelo 2017.

Antes de deixarem a residência, os suspeitos pegaram as imagens das câmeras de segurança da casa e cortaram os fios do sistema de monitoramento. O casal e o filho se trancaram no banheiro da suíte, cortaram as braçadeiras plásticas com uma tesoura e gritaram para que uma vizinha chamasse a polícia.

O administrador não soube dizer como os criminosos entraram na residência, uma vez que o imóvel faz divisa com outros dois condomínios, um na lateral direita e outro, nos fundos.

Policiais militares fizeram uma busca no condomínio e encontraram um “ponto vulnerável” na cerca elétrica entre o muro lateral direito e os fundos da residência. Também verificaram que há câmeras de segurança nas residências vizinhas que podem ter filmado os assaltantes. Peritos também estiveram no local. O crime foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária).

O LIBERAL questionou a SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado de São Paulo, que enviou nota dizendo que “a Polícia Civil de Americana informa que o caso foi registrado na noite deste domingo (18) pela Central de Polícia Judiciária e será investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) do município”.

Histórico

No dia 1º de fevereiro, cinco homens armados, um deles usando uma máscara de palhaço, invadiram uma casa no Condomínio Ipês Amarelos, na Rua Odete Pântano Dei Santi, renderam os moradores – dois adultos e duas crianças – e fugiram levando dinheiro, celulares e eletrônicos. O crime aconteceu por volta das 22 horas.

Menos de duas semanas antes, três bandidos armados com duas pistolas invadiram o condomínio Portal da Colina, no bairro Chácaras Machadinho e roubaram duas residências. O caso aconteceu no período da manhã e mobilizou até o helicóptero Águia, da Polícia Militar. Os suspeitos levaram celulares, dinheiro e joias. Nenhum dos assaltantes foi preso.