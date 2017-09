Concurso sobre o consumo de bebida recebe inscrições

O Concurso Cultural Cidade Responsável 2017 direciona aos jovens de 12 a 17 anos a questão “Como Faço Americana uma Cidade + Responsável?”. Já os educadores têm o desafio de promover uma prática educativa com jovens de 12 a 17 anos, cujo objetivo seja prevenir o consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos. Foto: Imprensa-Divulgação

O Projeto Cidade Responsável Americana promove o Concurso Cultural 2017, que traz discussão sobre consumo responsável de bebidas alcoólicas para estudantes e educadores de Americana. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 29 de setembro no site .

O principal objetivo do Concurso Cultural Cidade Responsável 2017 é incentivar as boas iniciativas de estudantes e dos educadores que atuem com jovens, para conscientizar e inibir o consumo de bebidas alcoólicas antes dos 18 anos.

Os cinco melhores trabalhos com maior qualidade técnica, tanto na categoria Estudante quanto na categoria Educador, serão escolhidos por uma comissão julgadora. Estes trabalhos serão disponibilizados no site e submetidos ao voto popular, os três melhores serão premiados. Os vencedores das duas categorias serão anunciados em um evento no início de dezembro, em local e data a serem definidos pelos organizadores.