Comunidade negra protesta contra mudança de feriado

Membros da comunidade negra fazem um protesto pacífico na região central de Americana nesta segunda-feira (20) contra o que eles chamam de “manobra” do Executivo que, “em conluio” com parte dos vereadores e a direção da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), acabou com o feriado do Dia da Consciência Negra, quando é lembrada a morte de Zumbi dos Palmares.

MUDANÇA

No dia 10 de novembro, a Câmara de Americana aprovou, por 10 votos a 8, a mudança do feriado da Consciência Negra para o terceiro domingo do mês, em vez da celebração no dia 20 de novembro. O projeto que alterava uma legislação já existente na cidade é de autoria do prefeito Omar Najar (PMDB), que sancionou a lei no dia seguinte.

No dia 16, a Justiça de Americana negou liminar que pedia que a comemoração do Dia da Consciência Negra na cidade voltasse a ocorrer no dia 20 de novembro. Assim, a data foi lembrada neste domingo (19).

LEIA TAMBÉM: PM apreende mais de 70 munições em residência