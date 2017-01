Comunidade de São Camilo vai se tornar paróquia

Os fiéis da comunidade São Camilo de Lellis comemorarão, no próximo dia 5, a elevação de título e fundação da paróquia, com mesmo nome, no bairro Jardim Boa Vista, em Americana. Em missa presidida pelo bispo diocesano Dom Vilson Dias de Oliveira, a futura paróquia será instalada no salão inferior da igreja, uma vez que a construção do espaço principal ainda não está concluída.

A celebração especial apresentará formalmente aos católicos o primeiro diácono da paróquia bem como o primeiro padre responsável, o pároco Paulo Henrique de Oliveira. “Esta será uma missa com muitos detalhes, mas o ponto alto será justamente a titulação da paróquia. A comunidade São Camilo já existe há 21 anos e agora terá a felicidade de ser elevada”, explicou o padre. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Sobre a reunião da comunidade para as próximas missas, padre Paulo explicou que as celebrações serão todas feitas no mesmo salão, ao longo de todo o ano de 2017, tempo que ele estima para que as obras da nova igreja sejam concluídas.

Há mais de dois anos em obras, a igreja no Jardim Boa Vista está sendo erguida com as contribuições dos fiéis, por meio do dízimo e da participação em festas. “Agora temos que fazer os acabamentos como piso e janelas, mas quando inaugurarmos vai ser feita uma grande festa em comemoração, não tenho dúvidas”, explicou o pároco.

A missa especial de instalação da paróquia acontecerá no dia 5, a partir das 9h. O endereço da igreja é na Rua Antônio Gaiola, 470.