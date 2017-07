Comissão pede que CM reprove contas de Diego

No parecer assinado em novembro, o presidente do colegiado, Edgard Camargo Rodrigues, elencou uma série de irregularidades administrativas, similares às cometidas nos anos anteriores.

O presidente da comissão, vereador Rafael Macris (PSDB), informou que o projeto será votado, em discussão única, durante a sessão ordinária desta quinta-feira, última antes do recesso parlamentar. Tanto Diego quanto Chocolate já foram notificados a apresentar defesa, mas não o fizeram. “Só podem fazer a sustentação oral, se assim quiserem, no dia da votação”, informou Macris, por meio de sua assessoria de imprensa.

A Comissão de Finanças e Orçamento protocolou na Câmara de Americana o projeto de decreto-legislativo que reprova as contas do prefeito cassado Diego De Nadai, em 2014. O processo acata o parecer prévio da Primeira Câmara do TCE (Tribunal de Contas do Estado), que no dia 22 de novembro do ano passado emitiu parecer desfavorável às contas daquele exercício. Diego (hoje no PTB), já havia tido as contas rejeitadas em 2011, 2012 e 2013, tanto pelo TCE quando pelo Legislativo. Dessa vez, o ex-tucano cassado em 2014 compartilha a rejeição com Paulo Sérgio Vieira Neves, o Paulo Chocolate (PR), que foi prefeito por um pequeno período daquele ano.

O documento de novembro elencou falhas como o repasse aquém do obrigatório ao Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação); créditos adicionais lastreados em um superávit orçamentário que não existiu e déficit financeiro nas contas.

IMPROBIDADE. O projeto de decreto-legislativo só pode ser derrotado com dois terços dos votos contrários por parte da câmara. A decisão também costuma servir como base para inquéritos e ações de improbidade administrativa movidas pelo Ministério Público Estadual.

No caso das contas de 2014, Diego De Nadai compartilhou a gestão com o presidente da Câmara, que assumiu o Executivo depois de sua cassação (Paulo Sérgio Vieira Neves, o Paulo Chocolate). O então presidente do Legislativo assumiu a chefia do Executivo no meio do ano, e retornou ao posto no final. O governo Chocolate foi marcado por uma greve de servidores que durou mais de um mês, e pelo atraso do pagamento de salários dos servidores, que passou de 30 dias.

A rejeição das contas de 2014 interrompe um ciclo marcante da história da cidade. Antes do exercício referente a 2011, Americana jamais teve as contas do Executivo rejeitadas pela câmara. E o detalhe é que, naquela votação (em março de 2015), a rejeição foi unânime. A sessão comprovou que o ex-prefeito perdia definitivamente a histórica base de sustentação ao seu governo.