Comércio registra movimento tranquilo no dia 31

Ruas e lojas tranquilas. Foi assim que o consumidor encontrou os centros comerciais da cidade de Americana no último dia do ano de 2016. “Ano Novo não costuma ter muito movimento. Temos gente o tempo todo na loja, mas nada de correria como foi no Natal não. Agora tem muita gente que vai viajar e isso influencia um pouco nas vendas também”, comentou a auxiliar de gerência Adriele de Siqueira.

As lojas de roupa foram as que tiveram maior fluxo na data. Camisetas, vestidos, regatas e batinhas nas cores branco e amarelo foram as mais procuradas. “O pessoal é superstioso sim. Eu mesma vou passar de branco e lingerie amarela”, ri a assistente social Valdete Batista Nunes. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“São cores que simbolizam a paz, a saúde e o dinheiro. É isso que espero para o meu 2017. A gente vê tanta coisa ruim acontecendo, pressão no trabalho, desemprego. Um pouco de fé não faz mal”, completou.

Ainda com relação ao Natal, o valor da compra subiu, segundo os lojistas: dos R$ 60 gastos na semana passada, o consumidor saiu às compras apto a gastar até R$ 100 em uma roupa nova para a Virada. “No Natal são muitos presentes então a pessoa fica entre R$ 30 e R$ 60 reais, mas para o Ano Novo a compra é pessoal, então ela abre um pouco mais a mão”, disse Adriele.

Na intenção de atrair o fluxo para a loja, as promoções realizadas no Natal foram mantidas, algumas peças ainda tiveram redução de mais 5% no preço final.

“Ano Novo tem que ter roupa nova. Para o Natal eu não ligo muito, mas Ano Novo sempre compro, tem que começar o ano com tudo novo”, afirmou a administradora Daniele Zampelin.

A ideia era comprar um vestido branco, mas acabou com um macaquinho azul. “O azul também representa a paz e achei que tinha mais a ver comigo”, disse. A lingerie também não fica de fora. “Tem que passar de amarelo para atrair dinheiro, fortuna, ainda mais este ano que foi tão difícil”, finalizou.