Comerciantes reclamam de exageros na lei do silêncio

Foto: Divulgação

A Lei do Silêncio, em Americana, completa um ano neste mês, e é exatamente neste período que tem causado mais transtornos e recebendo muitas críticas de comerciantes, músicos, e produtores de evento da cidade. Eles reclamam da falta de padrão e alguns excessos na fiscalização por parte da Gama (Guarda Municipal de Americana), sobretudo pela presença maciça de patrulheiros durante as ações. O comando da corporação defendeu que o envio de viaturas ocorre conforme a demanda e que a aferição é feita dentro da lei.

A reclamação dos comerciantes é em relação à forma com que a fiscalização da Lei do Silêncio vem sendo feita nos últimos meses. Eles relatam que não há padrão em relação à medição dos decibéis. Há relatos de medições feitas em frente ao bar e outras do outro lado da rua, por exemplo. Outra reclamação é sobre a quantidade de guardas destinados ao trabalho. O número chega a oito em alguns casos.

Um dono de bar, que preferiu não se identificar com medo de represálias, disse que a situação afasta clientes. “A Gama vem com cinco viaturas na frente do bar, giroflex ligado, parece que aconteceu um crime lá dentro. Aí entram só para pedir documentos. As pessoas ficam apreensivas. Primeiro falam que estavam de passagem, depois que foi denúncia anônima. Aí fazem a medição sem mostrar para a gente e simplesmente falam que está errado”, relatou.

O produtor de eventos Juarez Godoy também reclamou da situação. “Acho que precisa da lei, respeito muito a Gama, mas é necessário coerência, ética e justiça. Não é possível que qualquer música que se ouça nessa cidade precise chegar duas, três viaturas, em um momento de lazer da população”, disse.

O assunto chegou à câmara na última quinta-feira, quando o vereador Thiago Martins (PV) fez discurso inflamado na tribuna. Nesta segunda, ele se reuniu com o comando da corporação. “Tentei fazer essa mediação para buscar um equilíbrio, porque senão logo Americana vai se tornar uma cidade-dormitório. Ao mesmo tempo não pode virar bagunça”, afirmou o parlamentar.

Por meio de nota, o comandante da Gama, Marcos Guilherme, escreveu que as viaturas do GPA (Grupo de Proteção Ambiental) são designadas e que acionam outras caso seja necessário. Sobre a aferição, ele informou que ela é feita em vários pontos, mas a que resulta em multa “deve estar em conformidade com a lei vigente”.