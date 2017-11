Comerciantes de Americana antecipam ofertas

A Black Friday já se firmou como um dia de vendas expressivas no comércio, mas os lojistas de Americana se anteciparam e já nesta quinta-feira colocavam em exposição diversas mercadorias com descontos. Fitas penduradas, cartazes e faixas chamavam a atenção do consumidor para as ofertas. Alguns estabelecimentos praticam preços menores desde o começo da semana, na estratégia batizada de “black week”. A luta acirrada pelo cliente segue até o final de semana: há lojas que anunciam portas abertas até no domingo.

Mas, apesar do otimismo dos lojistas, a Fundação Procon SP alerta: a data especial, como em todos os anos, registra centenas de queixas de consumidores, revoltados com pedidos cancelados, produtos anunciados indisponíveis, maquiagem de preço, falsos descontos. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A receita infalível contra fraudes é a pesquisa de preços. O maior erro, segundo o órgão, é comprar por impulso. Hoje, a fundação disponibiliza, para o Estado todo, um serviço especial para o encaminhamento de denúncias. O link está disponível no www.procon.sp.gov.br.