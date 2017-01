Comerciantes cobram PM sobre furtos na região central

Lojistas do Centro de Americana se reuniram nesta segunda-feira com o presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) e com o major da Polícia Militar em Americana, Rogério Takiuchi, para discutir furtos aos comércios da região central do município. Um grupo de representantes dos comércios relatou a série de crimes ocorridos nas últimas semanas na região e pediu ajuda para se chegar a uma solução.

“Na semana passada foram quatro furtos na região. Viemos aqui para tentar buscar uma solução que pelo menos reduza o número de crimes naquela região. Resolver não vai nunca, mas queremos colocar em um nível razoável”, disse João Roberto Sacilotto, diretor da Acia responsável pela região central.

No encontro na sede da associação, Takiuchi deu uma explanação sobre a criminalidade e as ações das viaturas na região central. O militar também se propôs a visitar as lojas para dar recomendações de ações preventivas que reduzem as chances de o local ser assaltado, além de estudar a viabilidade de investir em tecnologia. “Só prender não dá resultado. Prendemos muitos criminosos reincidentes e menores que acabam soltos de novo. Vamos ver a possibilidade de implantar a tecnologia na região”, disse Takiuchi.

O presidente da Acia, Dimas Zulian, disse que pretende estudar a viabilidade da implantação de tecnologia para o monitoramento das ruas centrais. Entre outras ações, ele pretende se informar a respeito do sistema público de monitoramento, que está em fase de licitação no município.