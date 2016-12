Comerciante furta celular dentro de banco e vai preso

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Um comerciante foi preso na tarde desta segunda-feira (26), em Americana, após furtar um celular de dentro de uma agência bancária, localizada no bairro Antonio Zanaga. Entretanto, o homem pagou fiança e foi liberado.

O policial militar André Antonio Forato foi até o banco para realizar algumas transações, porém, ao chegar, o vigilante L.C.P., de 47 anos, o procurou e disse que tinha deixado o celular carregando dentro da agência, mas que o aparelho tinha sido furtado.

A vítima e o policial foram analisar as filmagens da câmera de segurança e notaram que o suspeito estava sentando ao lado de dois clientes e que ficava olhando para trás. No momento em que as duas pessoas foram chamadas para atendimento, o homem pegou o celular que estava na tomada. A ação teria sido realizada no período da manhã.

Porém, ao ver a imagem, o PM reconheceu o suspeito e disse que se tratava do comerciante N.Z.P.J., de 47 anos, que é proprietário de um depósito de bebidas e que mora próximo da casa do policial, no bairro Jardim Brasil.

Sendo assim, por volta das 16h o vigilante e o policial foram até o comércio do suspeito e perguntaram para ele sobre o furto do celular. O homem confessou que pegou o aparelho, pois “teria achado” no banco. O comerciante disse, ainda, que após sair da agência retirou o chip do celular e apagou a agenda telefônica, os aplicativos e colocou seu próprio chip no aparelho furtado.

N.Z.P.J. foi conduzido até a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, onde foi autuado em flagrante por furto. Porém, foi arbitrada fiança no valor de R$ 880 e, com o pagamento, o comerciante foi liberado.