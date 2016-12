Um comerciante de 43 anos foi preso, nesta quarta-feira, em Americana, por tráfico de drogas. Ele estava sendo investigado pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) desde que sua namorada D.C.B.V.S., foi autuada em flagrante no último dia 1º, também por tráfico de entorpecentes.

A prisão temporária do comerciante A.F.B. foi decretada com base nas informações fornecidas pela namorada dele e confirmadas durante a investigação. Ele foi preso na Rua Jessé Camargo, em uma casa no bairro Chácara Altos da Represa, na região da Praia dos Namorados.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

No quintal da residência, policiais civis encontraram enterrado dentro de um pote plástico e no interior de um tubo de PVC, 1,455 quilo de crack e 20 gramas de maconha.

A namorada dele foi presa no dia 1º de dezembro, na Rua Emiliano Perneta, no bairro Profilurb. Na casa dela, policiais apreenderam 1,289 quilo de cocaína e 654 gramas de crack. Na época, ela alegou que a droga pertencia ao seu namorado, o comerciante A.F.B.