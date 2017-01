Comerciante dá ‘carona’ para assaltante e perde R$ 6,2 mil

Um comerciante de 41 anos sofreu um prejuízo de R$ 6,2 mil após dar ‘carona’ para um homem que estaria supostamente interessando em comprar seu açougue, localizado em Santa Bárbara d´Oeste. A ação criminosa aconteceu na tarde de segunda-feira (2), em Americana, mas foi comunicado para a Polícia Civil apenas na terça-feira (3).

Segundo o registro policial, A.C.A. é dono de um açougue no bairro São Francisco, no município barbarense. Em dezembro, o comerciante anunciou em um site de classificados que estava vendendo o estabelecimento. Foi, então, que ele recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificou como Antonijan. Usando um celular com DDD 11, o homem disse que tinha interesse em comprar o açougue.

Após alguns dias, Antonijan foi até o comércio, mas eles não fecharam o negócio, pois não chegaram em um acordo financeiro. O suposto interessado foi embora, mas voltou mais cinco vezes, sendo que sempre chegava a pé.

Na tarde de segunda-feira (2), A.C.A. estava saindo de sua casa para ir em uma agência bancária quando recebeu uma ligação de Antonijan. O homem disse que estava na rodoviária de Americana e perguntou se o comerciante poderia ir buscá-lo para fecharem a venda do açougue.

O proprietário foi buscar o ‘possível’ comprador e, no caminho, avisou que iria parar em um banco para pagar umas contas. Ao estacionar nas proximidades da Avenida de Cillo, em Americana, Antonijan colocou um pano no rosto de A.C.A, cobrindo o nariz da vítima, que começou a passar mal.

Em seguida, o homem pegou a quantia de R$ 6,2 mil, que estava no bolso da bermuda do comerciante, e fugiu.

A vítima registrou um boletim de ocorrência na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, onde relatou que o golpista não mostrou nenhum tipo de arma. O comerciante contou ainda que o suspeito disse que morava em Guarulhos, mas tinha sotaque e teria dito ser natural de Guiana Francesa. O caso será investigado.