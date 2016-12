‘Começaram a quebrar a van com minha filha dentro’, afirma construtor

Após passar a ceia de Natal com a família, o construtor Z.G.P., de 44 anos, enfrentou momentos de terror na madrugada deste domingo, em Americana. Ele é proprietário da van que atingiu cinco pessoas na Praia Azul, cujo veículo foi incendiado após o acidente. A filha dele, de apenas 2 anos, estava dentro do utilitário no momento do atropelamento, mas não ficou ferida.

“Eu tinha saído de Nova Odessa, onde passei a ceia de Natal com a minha família, e estava saindo de casa para buscar água no poço artesiano. Coloquei minha filhinha de 2 anos na van e, quando fui sair, ela chorou. Então, eu abri a porta, desci e fui ver o que estava acontecendo com ela. Nisso, a van desceu, com ela dentro, e atropelou o pessoal. Eu ainda corri para tentar parar o carro, mas não consegui, não deu tempo”, contou o construtor.

Foto: Corpo de Bombeiros de Americana / Divulgação

O acidente aconteceu por volta da 1h, na Avenida José Barreto Pinto. Cinco pessoas estavam na calçada quando foram atingidas pelo veículo. Depois do atropelamento, o construtor alega que foi agredido ao se aproximar das vítimas. “Fui chegando perto e já foram para cima de mim, foram pegando cadeira e começaram a quebrar a van com a minha filha dentro. Não ligaram para a criança que estava dentro. Tiraram gasolina das próprias motos e atearam fogo. Em momento algum quiseram conversar, não quiseram diálogo”, ressalta. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas, mas o veículo ficou destruído.

Segundo Z.G.P., os envolvidos no acidente e na briga são os próprios vizinhos da sua casa, onde ele mora há 25 anos. “Foi um acidente, quem nunca errou? São meus vizinhos, não precisava disso. Vou atrás dos meus direitos, já acionei meu advogado. A Justiça vai determinar quem está certo e quem está errado”, afirma.

Ele contou que a filha ficou traumatizada com o ocorrido. “Você ver sua filha de 2 anos dentro da van e um bando de marmanjos dando paulada, quebrando vidro a ateando fogo, não tem palavras. A menina está traumatizada até hoje, entrou em casa gritando”, desabafou.

O construtor alegou, ainda, que os suspeitos chegaram a retirar o rádio e o extintor antes de atear fogo e, também, que agrediram seus familiares. “Com o acidente, minha família saiu para fora de casa. Eles me agrediram, agrediram a minha sogra, a minha esposa, minha outra filha de 14 anos e a minha cunhada. Só pararam quando chegou quatro cunhados meus e a PM (Polícia Militar)”, completa.

Todas as vítimas do atropelamento foram socorridas e levadas para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi de Americana. De acordo o registro da PM, J.R.S sofreu uma fratura na clavícula, C.C. teve escoriações no rosto, A.C.C.S. ficou apenas com ferimentos leves, J.M.A. fraturou o pé esquerdo e F.H.O. teve um corte na boca. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana.