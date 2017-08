Combustíveis têm reajuste de R$ 0,10 em Americana

Pesando um pouco mais no bolso do consumidor, o litro da gasolina e etanol sofreu reajuste médio de até R$ 0,10 em Americana, na última semana. A alta nos preços máximos cobrados na cidade está ligada à grande procura pelo álcool, segundo a reportagem do Grupo Liberal apurou junto a frentistas e donos de postos.

No município, no último dia 16, a ANP (Agência Nacional do Petróleo) mostrou que o preço máximo cobrado pela gasolina em Americana era de R$ 3,49 e de R$ 2,39 para o etanol. Uma semana depois o Liberal já encontrou dois postos de gasolina cobrando R$ 3,59 pelo primeiro combustível e R$ 2,49 pelo segundo.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Em seu boletim semanal, o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) da Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz) informou que esta é a sexta semana seguida que o preço do etanol cobrado pelos produtores teve aumento. “As unidades que estavam retraídas voltaram ao mercado, aproveitando os preços em alta e as condições climáticas favoráveis à moagem. Por outro lado, a produtividade está menor”, escreveu o órgão.