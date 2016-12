Não é que a decoração natalina tenha sumido das casas americanenses, mas, no Natal deste ano, o chamativo pisca-pisca foi deixado de lado para priorizar os itens exclusivos, de investimento único. Bonecos, guirlandas e arranjos tem ficado responsáveis por dar o clima de festas, é o que garantem os profissionais de lojas especializadas no tema.

Gerente em uma loja de departamentos, Márcia Teruel explica que com relação ao ano passado, as vendas de flores artificiais foram 10% maiores. “Temos visto muitas pessoas com apartamentos, comprando bonecos de papai noel e vasos. Primeiro pelo espaço menor que eles ocupam. Segundo porque não é preciso investir em várias coisas diferentes, para compor, como é na montagem de uma árvore”, explicou a profissional. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Na loja concorrente, a gerente do setor natalino explica que a sensação de “falta de decoração” na cidade, vem muito pelo aperto financeiro, vivido por empresas e comércio. “Montamos muitas decorações nos anos passados para empresas. Esse ano atendemos uma ou outra só e eles eram os que mais compravam luzes”, explicou Naira Pertile.

“Quanto ao consumidor comum, o que mais montamos este ano são os arranjos de mesa, sai mais em conta do que comprar certa quantia de pisca-piscas”, finalizou.

A administradora de empresas Amanda Menezes, 33 anos, endossa a percepção das gerentes. Moradora do bairro Vila Gallo, ela diz que é o primeiro Natal que passa na casa recém-adquirida e por isso, optou por colocar bonecos de papai-noel, pendurados nas sacadas.

“Eu não ia fazer decoração alguma de Natal, mas minha mãe pediu muito. Acabei comprando os bonecos, porque quanto eu não gastaria para colocar luzes em todas as sacadas? É muita coisa! Acho que os bonequinhos já servem para dar o clima, apesar de a cidade estar bem mais vazia, não é?”, finalizou.