Com o apoio do canil, Gama apreende drogas

Foto: Gama / Divulgação

Patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana) detiveram na noite desta segunda-feira um homem de 20 anos, identificado como G.L.S., com porções de maconha e cocaína na Rua das Violetas, no bairro Jardim dos Lírios, em Americana.

Segundo informações da própria Gama, os guardas abordaram o rapaz durante patrulhamento e acharam com ele 14 porções de maconha e R$ 54 em dinheiro.

No entanto, a cadela Pantera, do canil da corporação, localizou em um monte de entulhos próximo mais 34 porções da mesma droga e outras nove de cocaína. Além disso, na casa do rapaz, os guardas ainda encontraram mais uma porção de maconha.