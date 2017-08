Com guardas suspensos, Gama faz remanejamento

Foto: Arquivo / O Liberal

A diretoria da Gama (Guarda Municipal de Americana) está remanejando a atuação dos patrulheiros a fim de suprir a ausência de 26 guardas municipais – 24 suspensos e dois exonerados – após sindicância da Corregedoria da corporação. A suspensão ocorreu por conta de uma paralisação feita pelos patrulheiros em agosto de 2015 devido à suspensão do pagamento do DSR (Descanso Semanal Remunerado), no valor de R$ 1 mil.

Por meio de nota, a Gama afirmou que o grupo de guardas “resolveu parar as atividades, recusando-se a sair para as ruas e cumprir suas tarefas, sem que houvesse aviso prévio ou qualquer outro tipo de procedimento legal, prejudicando o serviço prestado à população”.

Diante do protesto feito pelos patrulheiros, que ficaram um dia sem trabalhar, cobrando uma resposta do Executivo, a Corregedoria iniciou uma apuração do caso. O departamento emitiu parecer conclusivo, acatado pelo diretor-comandante da autarquia e ratificado pelo prefeito Omar Najar (PMDB), penalizando os patrulheiros a suspensões que vão de cinco a 29 dias, a partir desta terça-feira.