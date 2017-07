Com auxílio de cão, Gama apreende drogas na Praça da Fraternidade

A Gama (Guarda Municipal de Americana) apreendeu porções de entorpecentes com o auxílio do Canil da corporação nesta quarta-feira (26). A operação esteve nos bairros Parque da Liberdade, Jardim da Paz e São Jerônimo com o cão Hércules.

Os guardas patrulhavam pelo Jardim da Paz quando o cão localizou, na Praça da Fraternidade, próximo a pista de skate, 14 porções de cocaína, 10 de maconha e uma de crack.

As drogas foram apresentadas na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana e ninguém foi preso.